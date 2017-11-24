Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане снижены тарифы на взаимное межбанковское обслуживание (interchange fee). Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По информации, на основе взаимной договоренности, ставки межбанковской комиссии изменены по платежным картам Visa Electron, Visa Classic и Maestro, Debit MasterCard Standard и MasterCard Standard.

Ставки по транзакциям посредством мобильных телефонов снижены на 26%, до 1%, в продовольственных магазинах и супермаркетах – на 61%, до 0,5%, в аптеках и по лекарственным препаратам – на 78%, до 0,3%, в автозаправочных станциях – на 78,5%, до 0,3%, операциям электронной торговли – на 16%, до 1,3%, по транспорту и государственным платежам установлены на уровне 0,1%.

Новые тарифы действуют с 20 ноября 2017 года.