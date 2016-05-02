В Азербайджане резко выросло количество международных договоров страхования

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года страховщиками Азербайджана, обладающими правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта", заключено 387 международных договоров страхования. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования, из них 324 договора пришлось на транспортные средства, следующие в Турцию и Иран, 1 - в Молдову и Украину, 62 - в другие страны-участницы системы. В апреле страховые взносы по международным договорам страхования составили 81,5 тыс. манатов.

В структуре договоров системы "Зеленая карта" 161 договор заключен по легковым автомобилям, 113 - грузовым, 106 - прицепам, 4 - автобусам, 3 - мотоциклам. Наименьшая сумма страхового взноса составила 15 манатов, наибольшая - 1 200 манатов.

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года. За январь-март этого года заключено 324 международных договора страхования и общая сумма страховых взносов по ним составила 55,4 тыс. манатов.