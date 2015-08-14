​В Азербайджане резко вырос спрос на доллары

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ За июнь текущего года при операциях по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые покупки доллара США населением Азербайджана составили 146,851 млн. долларов, что на 75,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем текущего года.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в феврале этого году покупки доллара достигли максимальной отметки и превысили 2 500,639 млн. долларов. Минимальный объем покупок пришелся на май. В июне прошлого года чистые покупки доллара населением составили 315,371 млн. долларов. То есть в годовом исчислении спрос на доллары сократился на 53,4%.

За отчетный месяц в Азербайджане чистые покупки единой европейской валюты составили 77,244 млн. евро. Этот показатель вырос на 37,8% по сравнению с предыдущим месяцем и сократился на 60% в годовом исчислении.

Отметим, что в случае с российским рублем наблюдается обратная ситуация, когда население предпочитает продавать рубли. В итоге, чистые продажи в июне составили 913,620 млн. рублей, что на 32,4% больше аналогичного показателя в предыдущем месяце.