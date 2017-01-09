В Азербайджане резко сократился интерес инвесторов к финансовому сектору

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Азербайджане инвестиции в финансовый и страховой сектор Азербайджана сократились на 86,3% и составили 2,6 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, это составляет 0,02% всего объема инвестиций в экономику Азербайджана.

Отметим, что в 2015 году инвестиции в финансовый и страховой сектор составили 19,8 млн. манатов (0,1% общего объема инвестиций), в 2014-м - 23,2 млн. манатов (0,1%), в 2013-м - 12,0 млн. манатов (0,07%), в 2012-м - 76,9 млн. манатов (0,5%).

Отметим, что за январь-ноябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 13 009,1 млн. манатов, что на 28,0% меньше соответствующего показателя прошлого года. Инвестиции в государственный сектор составили 33,0%, негосударственный сектор – 67,0% общего объема инвестиций.