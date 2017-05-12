В Азербайджане растет интерес к срочным депозитам

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем срочных депозитов в структуре общей депозитной базы на 1 апреля 2017 года составил 14 350 млн манатов, депозитов до востребования (бессрочных) - 6 945,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), за отчетный период удельный вес срочных депозитов в совокупной депозитной базе составил 67,4%, депозитов до востребования – 35,5%.

Отметим, что на 1 апреля 2016 года удельный вес срочных депозитов в совокупной депозитной базе был равен 66,9%, депозитов до востребования – 33,1%. Это говорит о росте интереса населения к срочным депозитам.

Напомним, что в марте совокупный депозитный портфель в месячном исчислении сократился на 465,6 млн манатов или 2,14%. Это связано со снижением стоимости валютных депозитов в манатном эквиваленте из-за падения курса доллара.