В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

В 2026 году в Азербайджане предусматривается израсходовать на жилищно-коммунальное хозяйство 298,2 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 19,4 % меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.