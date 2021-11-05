В Азербайджане расходы на оборону и нацбезопасность увеличатся более чем на 16%

В Азербайджане расходы на оборону и нацбезопасность увеличатся более чем на 16%

В Азербайджане в 2022 году из государственного бюджета будет потрачено 6,852 млрд манатов на оборону и национальную безопасность, судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру.

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В Азербайджане в 2022 году из государственного бюджета будет потрачено 6,852 млрд манатов на оборону и национальную безопасность, судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру. Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете на 2022 год”. Согласно документу, это означает 22,9% расходов бюджета на следующий год, что на 2,6% больше утвержденного показателя 2021 года. Из этих средств 2,89 млрд манатов предусмотрены для обороны и национальной безопасности, 2,362 млрд манатов - судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры. В сравнении с прошлогодними показателями это соответственно на 16,3% и 12,9% больше. Кроме того, 1,6 млрд манатов будет выделено на особые закупки. Подпишитесь на наш Telegram канал