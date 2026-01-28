В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое

В 2025 году из резервных фондов государственного бюджета Азербайджана было профинансировано 1 млрд 611,6 млн манатов, что в 2,25 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, 41,7 млн манатов было выделено из Резервного фонда президента Азербайджана, еще 1 млрд 569,9 млн манатов - из резервного фонда государственного бюджета.

По сравнению с предыдущим годом расходы из президентского резерва сократились в 5,9 раза, тогда как ассигнования из резервного фонда госбюджета увеличились в 3,3 раза.