В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое
Финансы
- 28 января, 2026
- 15:40
В 2025 году из резервных фондов государственного бюджета Азербайджана было профинансировано 1 млрд 611,6 млн манатов, что в 2,25 раза больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно данным, 41,7 млн манатов было выделено из Резервного фонда президента Азербайджана, еще 1 млрд 569,9 млн манатов - из резервного фонда государственного бюджета.
По сравнению с предыдущим годом расходы из президентского резерва сократились в 5,9 раза, тогда как ассигнования из резервного фонда госбюджета увеличились в 3,3 раза.
