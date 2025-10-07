В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДС

В Азербайджане проводится работа по освобождению исламских финансовых операций от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

По его словам, для использования полного потенциала исламского финансирования в Азербайджане должен существовать ряд ключевых факторов.

"Важно создать равные условия между традиционными и исламскими финансовыми услугами. Для этого требуется адаптация финансового регулирования к особенностям исламских финансовых продуктов. В то же время, важное значение имеет гармонизация операций по исламским финансовым продуктам с точки зрения налогообложения. Мы знаем, что некоторые финансовые услуги освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Поэтому важно применять те же принципы и к исламским финансовым операциям. В настоящее время мы работаем в этом направлении совместно с соответствующими государственными структурами", - сказал Тахиров.

Он подчеркнул, что вторым важным фактором является наращивание потенциала и подготовка кадров.