В Азербайджане проведут экзамены для кандидатов на руководящие должности в страховые компании

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) с 11 по 15 декабря проведет аттестацию для лиц, ждущих назначения на руководящие должности в страховые компании, и желающих получить лицензию на деятельность по страховому посредничеству (страховые агенты).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

По информации, в аттестации в соответствии с правилами "Об организации и проведении аттестации для физических лиц-кандидатов на руководящие должности в страховых компаниях, получения лицензии страхового посредника, а также свидетельства актуария" примут участие 9 потенциальных руководителей и 23 потенциальных страховых агента.