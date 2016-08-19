В Азербайджане прошла очередная встреча по вопросу создания частных кредитных бюро

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев и исполнительный директор организации Юнус Абдулов встретились с представителями Международной финансовой корпорации (МФК) и швейцарской организации Creditinfo Group, участвующей в создании и в то же время являющейся основным акционером частных кредитных бюро в Грузии, Казахстане, Румынии. Об этом сообщили Report в АБА.

По информации, в ходе встречи состоялись обсуждения касательно предпринимаемых шагов по созданию подобных бюро в Азербайджане. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности бюро за рубежом, пользы от их создания для банков и других сторон.

В заключении встречи были согласованы план деятельности и будущие шаги в этом направлении.