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В Азербайджане пройдет II Фестиваль страхования

В Азербайджане пройдет II Фестиваль страхования С 17 августа по 7 сентября в Азербайджане состоится II Фестиваль страхования в рамках сотрудничества Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) и Бюро обязательного страхования (БОС).
Финансы
14 августа 2024 г. 15:25
В Азербайджане пройдет II Фестиваль страхования

С 17 августа по 7 сентября в Азербайджане состоится II Фестиваль страхования в рамках сотрудничества Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) и Бюро обязательного страхования (БОС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

Фестиваль стартует в бакинском Приморском национальном парке, затем продолжится 24 августа в Нахчыване, 30 августа в Исмаиллы, 31 августа в Мингячевире и 7 сентября в Гяндже.

На мероприятии примут участие действующие в стране страховые компании. Целью проекта является повышение страховой грамотности населения и представителей бизнеса. Фестиваль будет сопровождаться развлекательными шоу, музыкальными программами и конкурсами с призами.

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Версия на английском языке Azerbaijan gears up for 2nd insurance festival
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda II Sığorta Festivalı keçiriləcək

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