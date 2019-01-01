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    Энергетические напитки, сигары и электронные сигареты, произведенные в Азербайджане, облагаются акцизным налогом

    Производимые в Азербайджане алкогольные, безалкогольные энергетические напитки облагаются акцизным налогом

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня производимые в Азербайджане алкогольные, безалкогольные энергетические напитки, сигары и электронные сигареты облагаются акцизным налогом.

    Как сообщает Report, согласно поправке в ст. 190 Налогового кодекса (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров), налог за каждый литр алкогольных энергетических напитков составляет 2 маната, безалкогольных энергетических напитков - 3 маната, за каждую единицу сигар, в том числе с обрезанными концами, - 1 манат, за каждый литр жидкости для электронных сигарет - 20 манатов.

    Акцизный налог на каждые 1000 штук сигарет, изготовленных из табака и заменителей табака, повышен с 12 до 20 манатов. 

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