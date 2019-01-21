В Азербайджане произведено ВВП на 80 млрд манатов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2018 году объем ВВП в Азербайджане по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,4% - до 79 797,3 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Производство ВВП на душу населения выросло на 0,5% и составило 8 126,2 маната или 4 780,1 долларов.

За отчетный период производство ВВП в ненефтяном секторе увеличилось на 1,8%, в нефтяном – 0,6%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 44,2%, торговли, ремонта транспортных средств - 9,6%, строительства – 8,0%, транспорта и складского хозяйства - 6,3%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,3%, размещения туристов и общественного питания - 2,2%, информации и связи – 1,6%, прочих отраслей – 15%.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,8% ВВП.