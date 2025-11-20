В Азербайджане программой самозанятости до конца 2026 года будут охвачены 110 тыс. человек

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Финансы
    • 20 ноября, 2025
    • 17:16
    В Азербайджане число лиц, охваченных программой самозанятости, до конца 2026 года превысит 110 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Муса Гулиев в ходе обсуждения в первом чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По его словам, в следующем году 77 млн манатов или 28,9% расходов Фонда страхования от безработицы (ФСБ) будут направлены на финансирование мер по самозанятости: "В 2026 году за счет средств фонда планируется привлечь к программе самозанятости 8 тыс. человек (еще 7 тыс. человек – по соглашению со Всемирным банком)".

    Депутат отметил, что 26 млн манатов или 9,8% бюджетных расходов ФСБ на 2026 год, будут направлены на финансирование организации профессионального обучения и дополнительного образования.

    По словам парламентария, эти средства позволят привлечь 17 500 безработных и ищущих работу лиц к профессиональной подготовке.

