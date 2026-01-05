Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 05 января, 2026
    • 13:23
    Азербайджан за год поднялся на 41 позицию в индексе готовности правительств к использованию ИИ

    Согласно Индексу готовности правительств к внедрению искусственного интеллекта за 2025 год, составленному компанией Oxford Insights, Азербайджан поднялся со 111-го на 70-е место.

    Как сообщает Report со ссылкой на Oxford Insights, общий балл страны составил 48,96. Для сравнения, в 2024 году этот показатель равнялся 39,92

    В рамках индекса Азербайджан набрал следующие баллы по отдельным категориям: "Потенциал государственной политики" - 53,5, "Инфраструктура ИИ" - 46,21, "Управление" - 50, "Внедрение ИИ в государственном секторе" - 66,97, "Развитие и распространение" - 34,73, "Устойчивость" - 58,27.

    Стоит отметить, что Азербайджан занимает лидирующую позицию в индексе среди стран Южного Кавказа, а также третье место среди стран Центральной Азии. Так, Армения расположилась на 108-м месте с баллом 37,17, Грузия - на 84-м месте (43,1), Казахстан - на 60-м месте (55,86), Узбекистан - на 62-м месте (54,69), Таджикистан - на 135-м месте (27,37), Кыргызстан - на 116-м месте (33,69), а Туркменистан - на 166-м месте (20,75).

    В целом, в регионе Южной и Центральной Азии (глобальный ранг региона - 6-е место, средний балл - 41,41) Азербайджан занял 5-е место, уступив Индии с баллом 67,9, Турции - 58,1, а также Казахстану и Узбекистану. В то же время страна опередила такие государства, как Бангладеш (47,4), Пакистан (46), Шри-Ланка (44,4), Бутан (38,6), Непал (37,5), Мальдивы (25,9), Афганистан (16,4).

    "Регион Южной и Центральной Азии представляет собой увлекательный микрокосм глобального ландшафта ИИ. Такие страны, как Казахстан и Узбекистан, уделяют большое внимание ускорению своей готовности к ИИ - инвестируют в цифровую и ИИ-инфраструктуру, развитие талантов и международное сотрудничество. Индия также прокладывает важный путь, опираясь на свою развитую национальную цифровую общественную инфраструктуру и значительный человеческий капитал для продвижения инициативы INDIAai. Проведение Индией cаммита по ИИ в 2026 году станет важной вехой. В других странах региона, включая Армению, Бутан, Мальдивы, Шри-Ланку и Турцию, укрепляется ИИ-инфраструктура, формируются цифровые и инновационные экосистемы, а также изучается широкий спектр ИИ-инициатив и сценариев применения", - говорится в отчете.

    Авторы отчета отмечают, что сравнительное улучшение позиций региона на глобальном уровне также обусловлено активным использованием ИИ национальными правительствами в государственном секторе.

    "В более широком смысле ориентация региона на электронное правительство признается уже на протяжении ряда лет. Опираясь на эти важные сильные стороны, регион продолжает наращивать вычислительные мощности и искать способы укрепления локальных инновационных экосистем. Эти меры обеспечат региону благоприятные позиции для будущей готовности к ИИ", - отмечает Oxford Insights.

    Azərbaycan bir il ərzində hökumətlərin süni intellektdən istifadəyə hazırlıq indeksində 41 pillə irəliləyib
    Azerbaijan climbs 41 positions in Government AI Readiness Index

