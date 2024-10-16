В Азербайджане прогноз сбора таможенных пошлин увеличен на 3%

14:13

В 2025 году поступления в госбюджет Азербайджана по статье "таможенные пошлины" прогнозируются на уровне 1 млрд 810 млн манатов или 4,7% всех бюджетных доходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, согласно проекту госбюджета, поступления по данной статье прогнозируются на 3% больше, чем предусмотрено на 2024 год.

Минфин в среду сообщил, что проект госбюджета на 2025 год представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Финансовое ведомство также опубликовало проект госбюджета на следующий год.

Доходы госбюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов, расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов.