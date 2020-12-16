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В Азербайджане продлят срок освобождения услуг ОМС от НДС

В Азербайджане продлят срок освобождения услуг ОМС от НДС Ранее этот период составлял один год и был действителен до конца этого года
Финансы
16 декабря 2020 г. 12:35
В Азербайджане продлят срок освобождения услуг ОМС от НДС
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В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Согласно документу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с законом "О медицинском страховании" освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 2 года. Ранее этот период составлял один год и был действителен до конца этого года.

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