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В Азербайджане приостановлено действие лицензий около 200 страховых посредников

В Азербайджане приостановлено действие лицензий около 200 страховых посредников Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензий страхового брокера, выданных 8 физическим лицам, и страхового агента, выданных 155 физическим и 21 юридическим лицам, на 3 месяца.
Финансы
12 июля 2023 г. 10:09
В Азербайджане приостановлено действие лицензий около 200 страховых посредников

Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензий страхового брокера, выданных 8 физическим лицам, и страхового агента, выданных 155 физическим и 21 юридическому лицу, на 3 месяца.

Об этом Report сообщили в регулирующем органе.

Согласно информации, данное решение было принято 6 июля в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Действие лицензий приостановлено из-за несвоевременного представления квартальной отчетности.

Согласно закону "О страховой деятельности" страховые посредники обязаны представить в ЦБА отчет в течение 20 дней после окончания квартала. Брокеры, действие лицензии которых приостановлено, не представили в организацию отчет за I квартал этого года. По закону действие лицензии страхового брокера в этом случае может быть приостановлено на срок до 6 месяцев.

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