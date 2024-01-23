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В Азербайджане приостановлено действие лицензий 10 аудиторских компаний и 6 независимых аудиторов

В Азербайджане приостановлено действие лицензий 10 аудиторских компаний и 6 независимых аудиторов Палата аудиторов временно приостановила действие лицензий 10 аудиторских компаний и 6 независимых аудиторов.
Финансы
23 января 2024 г. 11:23
В Азербайджане приостановлено действие лицензий 10 аудиторских компаний и 6 независимых аудиторов

Палата аудиторов временно приостановила действие лицензий 10 аудиторских компаний и 6 независимых аудиторов.

Об этом сообщили Report в Палате аудиторов Азербайджана.

Согласно информации, приостановлено действие лицензий KF Audit, Rasional Audit, Solutions Audit Services, East İnvest Finance and Accounting, Max Audit, Proqress Audit, Audit Planning and Strategy, Bakinar Audit, Capital Audit, ООО T. A. T Global Audit, а также независимых аудиторов Джоврии Рустамовой, Ширхана Гюльмамедова, Рагифа Микаилзаде, Муртузали Гасанова, Вагифа Гараева и Бахрама Гараева.

В качестве причины указывается неуплата ежегодного членского взноса, которая для юридических лиц составляет 5 972 маната, а для физических лиц - 2 920 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 audit şirkətinin və 6 sərbəst auditorun lisenziyalarının qüvvəsi dayandırılıb

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