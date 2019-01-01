В Азербайджане применили единую ставку упрощенного налога

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане с сегодняшнего дня применяется единая ставка упрощенного налога.

Как сообщает Report, по всей территории страны ставка упрощенного налога снизилась до 2%.

Упрощенный налог (за исключением налогоплательщиков, занимающихся деятельностью, предусмотренной статьей 218.4 Налогового кодекса, и указанных в статье 218.1.2 кодекса) подсчитывается с суммы средств (объема валовой выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по ставке в размере 2%.

Ранее ставка упрощенного налога составляла 4% по Баку и 2% - по районам и в Нахчыванской АР.

Помимо того, упразднена ставка упрощенного налога в 6% для лиц, занятых в торговой деятельности. Так, поправка упраздняет статью 220.1-1.1. Ставка для лиц, занятых в сфере деятельности по общественному питанию сохранена в размере 8%.