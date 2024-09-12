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В Азербайджане при покупке недвижимости возвращен НДС на 14,4 млн манатов

В Азербайджане при покупке недвижимости возвращен НДС на 14,4 млн манатов В январе-августе этого года при покупке недвижимости в безналичной форме покупателям было возвращено более 14,4 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС).
Финансы
12 сентября 2024 г. 13:55
В Азербайджане при покупке недвижимости возвращен НДС на 14,4 млн манатов

В январе-августе этого года при покупке недвижимости в безналичной форме покупателям было возвращено более 14,4 млн манатов налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Физическим лицам было возвращено 116,4 млн манатов НДС за товары, приобретенные в объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также медуслуги.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara bu il 14 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

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