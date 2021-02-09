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В Азербайджане предложены новые акцизы на жидкости для электронных сигарет

В Азербайджане предложены новые акцизы на жидкости для электронных сигарет В Азербайджане ставки акциза на каждый литр жидкости для электронных сигарет повышаются с 20 до 100 манатов.
Финансы
9 февраля 2021 г. 18:21
В Азербайджане предложены новые акцизы на жидкости для электронных сигарет

В Азербайджане ставки акциза на каждый литр жидкости для электронных сигарет повышаются с 20 до 100 манатов.

Как сообщает Report, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс" обсуждался сегодня на очередном заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в онлайн-формате и был рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании.

Сообщается, что в первом чтении предлагалось повысить ставки акциза на ввоз жидкости для электронных сигарет до 220 манатов за литр.

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Версия на азербайджанском языке Elektron siqaretlər üçün təklif olunan aksiz dərəcələri 2 dəfədən çox azaldılır

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