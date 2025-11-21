Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Азербайджане предложено освободить минимальную зарплату от подоходного налога

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 13:42
    В Азербайджане предложено освободить минимальную зарплату от подоходного налога

    Учитывая, что во многих странах минимальная заработная плата не облагается подоходным налогом, внедрение аналогичной практики было бы целесообразным и в Азербайджане.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов в ходе обсуждений в первом чтении пакета поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, включенных в госбюджет на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, хотя подоходный налог и создает определенные затраты расходы, они не являются значительными, поэтому предприниматели смогут компенсировать их за счет постепенного повышения зарплат. "Плавный переход позволит бизнесу адаптироваться к новому механизму. Поскольку в большинстве стран минимальная зарплата освобождена от подоходного налога, внедрение такой практики в Азербайджане было целесообразным. Освобождение от налога доходов сотрудников с минимальным окладом как в государственном, так и в частном секторе важно и с точки зрения социальной защиты. В этом случае необлагаемая сумма в обоих секторах может быть определена на уровне 400 манатов. Учитывая невысокий уровень доходов этих работников, их обложение налогом нежелательно", - отметил депутат.

    Байрамов также подчеркнул, что привязка размера необлагаемого дохода к минимальной зарплате в гос- и частном секторах могла бы повысить доходы граждан с низким уровнем оплаты труда. "В этом случае сумма, освобожденная от налога, может составлять не 200, а 400 манатов, что напрямую отразится на росте зарплат. Это означает повышение доходов граждан, зарабатывающих до 2 500 манатов. Порог подоходного налога в госсекторе давно не пересматривался, и было бы целесообразно повысить его с 2 500 до 4 000 манатов в соответствии с экономическим развитием. Это также приведет к росту заработных плат в государственном секторе", - добавил депутат.

    Вугар Байрамов налогообложение минимальный оклад подоходный налог госсектор частный сектор
    Azərbaycanda minimum əməkhaqqının gəlir vergisindən azad olunması təklif olunur

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей