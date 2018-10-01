В Азербайджане предлагают продлить срок полного страхования вкладов

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается продлить срок действия закона "О полном страховании вкладов".

Как сообщает Report, с этим предложением выступил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, срок действия закона истекает в марте следующего года: "Данный закон предусматривает полное страхование вкладов в течение 3 лет. Срок истекает в марте следующего года. Просим президента страны продлить срок действия документа. Потому что ситуация в банковском секторе тяжелая. Прекращение срока действия может привести к выводу населением своих средств из банков. В результате возникнут проблемы с капитализацией банков. И без того тяжелая ситуация в банковском секторе еще больше усугубится".