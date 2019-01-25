В Азербайджане предлагается введение новых пошлин на ряд услуг

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане могут быть внесены изменения в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает Report, новые ставки пошлин устанавливаются в соответствии с предлагаемыми поправками к законам "О товарных знаках и географических указаниях" и "О патенте".

Предлагается ставку государственной пошлины за регистрацию изобретения установить в размере 20 манатов, полезной модели – 15 манатов, промышленного образца - 15 манатов, за каждую страницу документа претендента свыше 30 – 1 манат.

За выдачу дубликата патента и выдачу патента о частичной уступке прав на патент установит ставку в размере 10 манатов, за внесение исправлений в выданный патент – 7 манатов.

Согласно другой поправке, предлагается за регистрацию договоров об уступке прав по изобретению, полезной модели, промышленному образцу по документу претендента на одно изобретение, одну полезную модель и один промышленный образец, за каждый в отдельности установить ставку в размере 15 манатов, по патенту на одно изобретение, патенту на одну полезную модель и патенту на один промышленный образец, за каждый в отдельности - 25 манатов, за несколько документов претендента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (за каждый патент свыше одного) – 10 манатов, за несколько патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец (за каждый патент свыше одного) – 10 манатов.

За регистрацию, за публикацию сообщения и выдачу свидетельства на товарный знак ставка будет рассчитываться в размере 45 манатов, географическое указание – 30 манатов, коллективный знак – 60 манатов.

Также предлагается за внесение исправлений в сведения, связанные с записями в реестре и свидетельстве взимать 25 манатов, за выдачу дубликатов свидетельств о товарном знаке и географическом указании и свидетельства о частичной уступке прав на товарный знак – 10 манатов.

За регистрацию договоров об уступке прав на товарный знак за один товарный знак по документу претендента ставка составит 35 манатов, за несколько товарных знаков по документам претендента (за каждый товарный знак свыше одного) – 20 манатов, за один зарегистрированный товарный знак - 60 манатов, за несколько зарегистрированных товарных знаков (за каждый товарный знак свыше одного) – 50 манатов.

В случае принятия поправки за выдачу свидетельства патентным поверенным будет взиматься 10 манатов.

Пошлина за подачу возражения в апелляционный совет на решение Аттестационной комиссии составит 30 манатов.