​В Азербайджане предлагается разработка долговой стратегии

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана предлагает разработать долговую стратегию в целях обеспечения стабильности будущих расходов на обслуживание и погашение долга.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету о выполнении госбюджета Азербайджана на 2015 год.

"Счетная палата выявила проблемы в погашении выданных под государственные гарантии кредитов ряда организаций, что может привести к погашению их за счет государственных средств. С учетом значительного роста долгового портфеля государства Счетная палата считает целесообразным разработку долговой стратегии, позволяющей провести оценку целевых назначений долговых обязательств, обеспечивающей стабильность будущих расходов на обслуживание и погашение долга", - заявили в Палате.

Отмечается, что в 2015 году сумма задолженности по выданным под государственные гарантии кредитам (внутренние заимствования) составила 5 641,5 млн. манатов, фактически израсходовано 3 682,9 млн. манатов.

Основной причиной возникновения государственных внутренних заимствований является значительный рост условных обязательств на 3 101,5 млн. манатов - до 3 913,0 млн. манатов. Условные обязательства сформированы за счет эмиссии гарантированных государством облигаций ЗАО "Аграркредит" в целях погашения проблемных кредитов Международного банка Азербайджана и кредитов, выданных ЦБА ряду организаций.

Отметим, что выданный под государственные гарантии ЗАО "Аграркредит" в 2015 году кредит на сумму 2,5 млрд. манатов полностью использован.