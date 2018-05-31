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    В Азербайджане предлагается пересмотреть структуру расходов на образование в госбюджете

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Необходимо пересмотреть структуру расходов на образование в государственном бюджете Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

    "Следует выделять больше средств из бюджета на профессиональное образование, поскольку увеличение финансирования в этой области окажет положительное влияние на занятость", - сказал он.

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