В Азербайджане предлагается пересмотреть структуру расходов на образование в госбюджете

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Необходимо пересмотреть структуру расходов на образование в государственном бюджете Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

"Следует выделять больше средств из бюджета на профессиональное образование, поскольку увеличение финансирования в этой области окажет положительное влияние на занятость", - сказал он.