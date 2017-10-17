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    В Азербайджане предлагается освободить от налогообложения доходы на рынке ценных бумаг

    По словам Джалала Гасымова, макроэкономическая стабильность имеет важное значение для развития рынка капитала© Report/ Elshan Baba

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Развитие рынка капитала в Азербайджане позволит банкам страны привлекать более дешевые и долгосрочные средства, иметь на руках больше финансовых инструментов.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления PASHA Holding Джалал Гасымов на мероприятии "Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы", посвященном годовщине выпуска облигаций SOCAR.

    Он также добавил, что развитие рынка капитала также может упростить работу корпоративных клиентов, снизить их зависимость от банков, и обеспечить прямой доступ к инвесторам: "Для этого очень важна макроэкономическая стабильность".

    Гасымов полагает, что для развития рынка ценных бумаг хотя бы временно следует освободить от налогообложения доходы на рынке ценных бумаг, а также выплачиваемые инвесторам дивиденды.

    Напомним, что в настоящее время освобождены от налогообложения только доходы от облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

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