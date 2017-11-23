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    В Азербайджане повысят прожиточный минимум примерно на 12%

    © Sputnik / Murad Orujov

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прожиточный минимум в 2018 году прогнозируется на уровне 173 манатов, что на 11,6% больше, чем в 2017 году.

    Как сообщает Report, прожиточный минимум составит 183 маната для трудоспособного населения, 144 маната для пенсионеров и 154 маната для детей.

    Напомним, что в этом году прожиточный минимум составляет 155 манатов, в том числе 164,5 маната для трудоспособного населения, 130,2 маната для пенсионеров и 136,6 маната для детей.

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