В Азербайджане повысят прожиточный минимум примерно на 12%

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прожиточный минимум в 2018 году прогнозируется на уровне 173 манатов, что на 11,6% больше, чем в 2017 году.

Как сообщает Report, прожиточный минимум составит 183 маната для трудоспособного населения, 144 маната для пенсионеров и 154 маната для детей.

Напомним, что в этом году прожиточный минимум составляет 155 манатов, в том числе 164,5 маната для трудоспособного населения, 130,2 маната для пенсионеров и 136,6 маната для детей.