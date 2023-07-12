В Азербайджане поступления в бюджет по линии Госкомтаможни выросли на 21%

В январе-июне этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 3 млрд 75,366 млн манатов.

В январе-июне этого года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления в бюджет составили 3 млрд 75,366 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 21,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 6 месяцев текущего года поступления по таможенным пошлинам выросли на 20,4% - до 768,744 млн манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 21,3% - до 2 млрд 186,168 млн манатов, поступления по акцизам выросли на 39,3% - до 97,362 млн манатов, по дорожному налогу - на 19,5% - до 23,092 млн манатов.