В Азербайджане поступления от таможенных сборов увеличились почти на 29%

В январе-августе текущего года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 931,199 млн манатов.

В январе-августе текущего года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 931,199 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, за последний год поступления от таможенных сборов увеличились на 28,6% и составили 1 млрд 556,862 млн манатов. Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) сократились на 3% и составили 3 млрд 194,85 млн манатов, акцизные сборы уменьшились на 11,2% - до 148,82 млн манатов, а поступления от дорожного налога снизились на 7,9% и составили 30,667 млн манатов.