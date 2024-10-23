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В Азербайджане поступления от таможенных сборов увеличились почти на 29%  

В Азербайджане поступления от таможенных сборов увеличились почти на 29%   В январе-августе текущего года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 931,199 млн манатов.
Финансы
23 октября 2024 г. 15:33
В Азербайджане поступления от таможенных сборов увеличились почти на 29%  

В январе-августе текущего года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 4 млрд 931,199 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, за последний год поступления от таможенных сборов увеличились на 28,6% и составили 1 млрд 556,862 млн манатов. Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) сократились на 3% и составили 3 млрд 194,85 млн манатов, акцизные сборы уменьшились на 11,2% - до 148,82 млн манатов, а поступления от дорожного налога снизились на 7,9% и составили 30,667 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük rüsumları üzrə daxilolmalar 29 %-ə yaxın artıb

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