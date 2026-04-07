В Азербайджане покупателям недвижимости за 3 месяца возвращено более 8 млн манатов НДС
Финансы
- 07 апреля, 2026
- 15:24
В Азербайджане в январе-марте 2026 года покупателям недвижимости безналичным способом возвращено 8 млн 428,1 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Отмечается, что денежные средства были возмещены в рамках продолжающегося проекта по возврату части уплаченного НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у застройщиков.
