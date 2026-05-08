В Азербайджане за 4 месяца покупателям недвижимости возвращено НДС на 12 млн манатов
Финансы
- 08 мая, 2026
- 09:59
В январе-апреле текущего года в Азербайджане покупателям недвижимости безналичным способом возвращено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 12 млн 181,8 тыс. манатов.
Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Отмечается, что денежные средства были возмещены в рамках продолжающегося проекта по возврату части уплаченного НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у застройщиков.
Последние новости
10:46
Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задачаВнутренняя политика
10:41
Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:39
В Нахчыване автомобиль повредил газовую линиюПроисшествия
10:29
ABB покупает узбекский Davr BankФинансы
10:26
В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37Другие страны
10:24
В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%Финансы
10:18
Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУВ регионе
10:16
Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронамиДругие страны
10:16
Фото