    Финансы
    08 мая, 2026
    09:59
    В Азербайджане за 4 месяца покупателям недвижимости возвращено НДС на 12 млн манатов

    В январе-апреле текущего года в Азербайджане покупателям недвижимости безналичным способом возвращено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 12 млн 181,8 тыс. манатов.

    Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Отмечается, что денежные средства были возмещены в рамках продолжающегося проекта по возврату части уплаченного НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у застройщиков.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Возврат НДС Недвижимость
    Azərbaycanda 4 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 12 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

