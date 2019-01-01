В Азербайджане покупателям будут возвращать 15% от суммы НДС при безналичных расчетах

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане физическим лицам – потребителям будут возвращать 15% от суммы НДС при безналичных расчетах и 10% при наличных расчетах в объектах розничной торговли и общественного питания (за исключением товаров нефтегазовой отрасли).

Как сообщает Report, порядок возмещения НДС определяется структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что чеки контрольно-кассового аппарата должны соответствовать требованиям ст. 50.8 Налогового кодекса.

Кроме того, согласно поправке к ст. 102, размер подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет индивидуальными предпринимателями, действующими в сфере розничной торговли и общественного питания, с 1 января 2019 года сроком на 3 года снижается в размере 25% от налога, определяемого в соответствии с удельным весом безналичных платежей посредством POS-терминалов в общей структуре доходов.

Согласно поправке к ст. 106, размер налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет юридическими лицами, действующим в сфере розничной торговли и общественного питания, с 1 января 2019 года сроком на 3 года снижается в размере 25% от налога, определяемого в соответствии с удельным весом безналичных платежей посредством POS-терминалов в общей структуре доходов.