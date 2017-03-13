В Азербайджане подорожали межбанковские кредиты

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В январе текущего года межбанковские кредиты в Азербайджане продолжили дорожать. Средняя процентная ставка по манатным кредитам составила 10,96% годовых, кредитам в иностранной валюте - 9,01% годовых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанк Азербайджана.

Согласно отчету, манатные кредиты в месячном сравнении подорожали на 0,1 процентных пункта, в иностранной валюте - на 3,59 процентных пункта.

Самая высокая процентная ставка отмечалась по кредитам сроком на 30-90 дней. По манатным кредитам ставка составила 20,62% годовых, в иностранной валюте - 17,22% годовых.