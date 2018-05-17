В Азербайджане подготовлен законопроект "О платежных услугах и платежной системе"

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане формируются правовые рамки для поставщиков платежных услуг".

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов.

"На азербайджанском рынке быстрее всех на новшества информационных технологий реагируют поставщики платежных услуг. В связи с этим перед нами была поставлена задача подготовить законопроект "О платежных услугах и платежной системе" для формирования правовых рамок в данной сфере. Проект находится на финальной стадии. С внедрением закона возрастет число поставщиков платежных услуг, будут применены новые электронные деньги. Мы станем свидетелями создания новой продукции в данной сфере", - отметил он.