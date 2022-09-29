В Азербайджане подготавливаются нормативные документы по платежным услугам и системам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит нормативные документы, вытекающие из закона "О платежных услугах и системах", который будет принят в ближайшее время.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит нормативные документы, вытекающие из закона "О платежных услугах и системах", который будет принят в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЦБА Фарид Османов на конференции “Финтех-экосистема в Азербайджане: сегодня и завтра”, организованной в Баку Общественным объединением "Азербайджанская финтех ассоциация".

"Мы уверены, что параллельно с этим законопроектом будут приняты и нормативные документы. Это правовые основы и организационные документы по электронным денежным и платежным организациям, специальному режиму регулирования (sandbox), средствам усиленной аутентификации, над которыми мы работаем, и что обсуждаем с участниками рынка, общественными объединениями и международными организациями. Мы стремимся, чтобы каждый подготовленный нормативно-правовой акт стал средством внедрения в страну передового международного опыта и бенчмарков", - отметил он.