О нас

В Азербайджане подготавливаются нормативные документы по платежным услугам и системам

В Азербайджане подготавливаются нормативные документы по платежным услугам и системам Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит нормативные документы, вытекающие из закона "О платежных услугах и системах", который будет принят в ближайшее время.
Финансы
29 сентября 2022 г. 11:05
В Азербайджане подготавливаются нормативные документы по платежным услугам и системам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит нормативные документы, вытекающие из закона "О платежных услугах и системах", который будет принят в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЦБА Фарид Османов на конференции “Финтех-экосистема в Азербайджане: сегодня и завтра”, организованной в Баку Общественным объединением "Азербайджанская финтех ассоциация".

"Мы уверены, что параллельно с этим законопроектом будут приняты и нормативные документы. Это правовые основы и организационные документы по электронным денежным и платежным организациям, специальному режиму регулирования (sandbox), средствам усиленной аутентификации, над которыми мы работаем, и что обсуждаем с участниками рынка, общественными объединениями и международными организациями. Мы стремимся, чтобы каждый подготовленный нормативно-правовой акт стал средством внедрения в страну передового международного опыта и бенчмарков", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödəniş xidmətləri və sistemləri ilə bağlı normativ sənədlər hazırlanır

Самое читаемое

В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi