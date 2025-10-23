В Азербайджане планируют продлить налоговые льготы для СМИ еще на три года
- 23 октября, 2025
- 16:24
В Азербайджане планируется продлить срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных СМИ), получающих доход от профессиональной деятельности - включая рекламу и материальную поддержку.
Как сообщает Report, данная инициатива отражена в бюджетном пакете на 2026 год.
Предполагается, что льготы по налогу на прибыль, подоходному и упрощенному налогам будут продлены еще на три года.
Напомним, что действующий трехлетний период налоговых послаблений для медиа вступил в силу 1 января 2023 года и истекает в конце текущего года.
