В Азербайджане планируют продлить налоговые льготы для СМИ еще на три года

В Азербайджане планируется продлить срок действия налоговых льгот для медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных СМИ), получающих доход от профессиональной деятельности - включая рекламу и материальную поддержку.

Как сообщает Report, данная инициатива отражена в бюджетном пакете на 2026 год.

Предполагается, что льготы по налогу на прибыль, подоходному и упрощенному налогам будут продлены еще на три года.

Напомним, что действующий трехлетний период налоговых послаблений для медиа вступил в силу 1 января 2023 года и истекает в конце текущего года.