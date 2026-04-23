В Азербайджане перечисление соцвыплат намечено на 24 апреля
Финансы
- 23 апреля, 2026
- 14:30
Выплата всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи в Азербайджане намечена на 24 апреля.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Таким образом, все социальные выплаты по республике будут завершены.
