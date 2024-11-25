В Азербайджане отчисления в резервные фонды увеличатся более чем на 9%

В Азербайджане отчисления в резервные фонды увеличатся более чем на 9%

В 2025 году в Азербайджане на резервные фонды будет направлено 448 млн манатов, или чуть более 1% расходов госбюджета, что на 38 млн манатов или на 9,3% больше утвержденного прогноза 2024 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, резервный фонд президента вновь составит 300 млн манатов, а резервный фонд бюджета увеличится на 38 млн манатов в годовом сравнении до 148 млн манатов.

Отметим, что в следующем году доходы бюджета составят 38 млрд 316 млн манатов (на 5,3% больше утвержденного прогноза 2024 года), а расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (+4,1%). В итоге в бюджете прогнозируется дефицит в 3 млрд 51,6 млн манатов, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.