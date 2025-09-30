В Азербайджане около 88% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

В августе этого года объем безналичных платежей в Азербайджане увеличился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 млрд 172 млн манатов.

Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана сообщает, что 7 млрд 153 млн манатов (87,5%) из этой суммы пришлось на долю электронной коммерции.

Платежи на сумму 1 млрд 15 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, 4 млн манатов - через терминалы самообслуживания.

С начала года сумма безналичных внутренних операций с платежными картами составила 67,3% от объема карточных операций.

На 1 сентября количество платежных карт в Азербайджане составило 21 млн 129 тыс. единиц. Это на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,2% больше по сравнению с началом года и на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год количество дебетовых карт в стране увеличилось на 16,8% до 19,017 млн, а количество кредитных карт уменьшилось на 7,4% до 2,113 млн. В августе объем оборота по этим картам составил 11,645 млрд манатов (на 16,8% больше в годовом сравнении) и 739 млн манатов (на 1,6% меньше) соответственно.

За отчетный период количество банкоматов в стране увеличилось на 8,35%, а количество POS-терминалов - на 50,7%, составив 3 465 единиц (по Баку - 1 859 единиц) и 152 348 единиц (по Баку - 94 384 единицы) соответственно.

В настоящее время существует 3 основных вида международных платежных систем: карточные, электронные и универсальные платежные системы. В мире существует 5 наиболее популярных международных карточных платежных систем - "Visa International", "MasterCard International", "American Express", "Diners Club International" и "JCB Card". Эти финансовые гиганты сотрудничают и с азербайджанскими банками.