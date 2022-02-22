В Азербайджане объявлены цели стратегии цифровых платежей на текущий год

В соответствии с целями стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о целях на текущий год.

В соответствии с целями стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о целях на текущий год.

Как сообщает Report, об этом говорится в представленном ЦБА полугодовом обзоре платежных систем.

Согласно документу, в текущем году мероприятия будут продолжены по приведенным ниже направлениям:

- обеспечение стабильной и надежной работы платежных и информационных систем;

- создание рамок контроля над небанковскими поставщиками платежных услуг;

- внедрение международного стандарта ISO20022 в инфраструктуру национальной платежной системы;

- расширение круга охвата системы мгновенных платежей;

- расширение мер по поощрению и продвижению цифровых платежей.

В то же время, в соответствии с требованиями указанной стратегии и современности, поставлена цель довести показатель индикатора по цифровому банкингу в 2022 году до 80%, а удельный вес безналичного оборота при операциях с платежными картами внутри страны - до 40%.

В прошлом году в Азербайджане через банковские карты осуществлено платежей на 38 млрд манатов, из них 11,5 млрд манатов (30,3%) – безналичные платежи. Это на 79,6% больше, чем годом ранее. Количество переводов посредством цифрового банкинга составило 80% (60,4 млн ед.), объем переводов - 73% (163,1 млрд манатов).