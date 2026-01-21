В Азербайджане оборот предприятий общепита вырос на 12,2%

Суммарный оборот предприятий общественного питания в Азербайджане в 2025 году составил 2 млрд 808,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,2% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году 51,1% оборота предприятий общепита в частном секторе пришлось на юридические лица, а 48,9% - на физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в данной сфере.

Оборот юридических лиц увеличился на 12% по сравнению с показателем годом ранее - до 1 млрд 422,2 млн манатов.