В Азербайджане оборот предприятий общепита вырос на 12,2%
Финансы
- 21 января, 2026
- 12:46
Суммарный оборот предприятий общественного питания в Азербайджане в 2025 году составил 2 млрд 808,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,2% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.
В прошлом году 51,1% оборота предприятий общепита в частном секторе пришлось на юридические лица, а 48,9% - на физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в данной сфере.
Оборот юридических лиц увеличился на 12% по сравнению с показателем годом ранее - до 1 млрд 422,2 млн манатов.
