Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане оборот предприятий общепита вырос на 12,2%

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 12:46
    В Азербайджане оборот предприятий общепита вырос на 12,2%

    Суммарный оборот предприятий общественного питания в Азербайджане в 2025 году составил 2 млрд 808,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,2% больше в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году 51,1% оборота предприятий общепита в частном секторе пришлось на юридические лица, а 48,9% - на физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в данной сфере.

    Оборот юридических лиц увеличился на 12% по сравнению с показателем годом ранее - до 1 млрд 422,2 млн манатов.

    Госкомстат общепит частный сектор
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 12 %-dən çox artıb

    Последние новости

    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мира

    Внешняя политика
    13:32

    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    13:32

    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    13:30

    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    Милли Меджлис
    13:28

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    13:22

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    13:21

    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    13:20

    МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелей

    Энергетика
    13:19

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    Лента новостей