В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

В Азербайджане в январе-марте 2026 года оборот объектов торговли и услуг с использованием контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 7 млрд 49,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 14,8%.

На 1 апреля в стране установлено 112,219 тыс. ККА нового поколения.

В налоговой службе отметили, что использование таких ККА позволяет проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом.