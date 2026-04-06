В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%
Финансы
- 06 апреля, 2026
- 16:42
В Азербайджане в январе-марте 2026 года оборот объектов торговли и услуг с использованием контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 7 млрд 49,5 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 14,8%.
На 1 апреля в стране установлено 112,219 тыс. ККА нового поколения.
В налоговой службе отметили, что использование таких ККА позволяет проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом.
