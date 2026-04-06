    Финансы
    • 06 апреля, 2026
    • 16:42
    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

    В Азербайджане в январе-марте 2026 года оборот объектов торговли и услуг с использованием контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения составил 7 млрд 49,5 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 14,8%.

    На 1 апреля в стране установлено 112,219 тыс. ККА нового поколения.

    В налоговой службе отметили, что использование таких ККА позволяет проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль за оборотом.

    Контрольно-кассовые аппараты Государственная налоговая служба Азербайджана
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей