В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 9%

В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 9%

По состоянию на 1 июня текущего года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 508,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, это на 1,1% больше, чем на 1 мая, на 13,2% - по сравнению с началом года, и на 9% - с годом ранее.

По состоянию на конец мая доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 1,7%. На конец апреля этот показатель составлял 1,7%, на конец декабря прошлого года - 1,5%, а на конец мая прошлого года - 1,8%.

На 1 июня кредитный портфель банков составил 26 млрд 702,1 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 12,6%.