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В Азербайджане объем проблемных кредитов снизился на 8%

В Азербайджане объем проблемных кредитов снизился на 8% По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане сумма просроченных кредитов составила 453,7 млн манатов.
Финансы
22 августа 2024 г. 12:25
В Азербайджане объем проблемных кредитов снизился на 8%

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане сумма просроченных кредитов составила 453,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,4% больше, чем на 1 июня.

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 3,6% по сравнению с началом года и снизился на 8,3% за последний год.

На 1 августа удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,7%, на 1 июля - 1,7%, на начало года - 1,8%, на 1 августа прошлого года - 2,2%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 8 % azalıb

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