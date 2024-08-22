В Азербайджане объем проблемных кредитов снизился на 8%

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане сумма просроченных кредитов составила 453,7 млн манатов.

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане сумма просроченных кредитов составила 453,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,4% больше, чем на 1 июня.

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 3,6% по сравнению с началом года и снизился на 8,3% за последний год.

На 1 августа удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,7%, на 1 июля - 1,7%, на начало года - 1,8%, на 1 августа прошлого года - 2,2%.