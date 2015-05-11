​В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос на 7%

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 1 апреля объем просроченных кредитов составил 5,9% от общего объема кредитов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк.

Отметим, что данный показатель на 1 марта был равен 5,5%. В целом же, объем проблемных кредитов вырос на 7%. На начало года объем просроченных кредитов составил 5,2% от общего объема кредитов, и 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом же, показатель общего объема кредитных вложений в экономику страны практически не изменился и составил 20 632,3 млн. манатов, что на 65 млн. манатов или же 0,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем.