​В Азербайджане объем исламского кредитования превысил 120 млн. долларов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В России услуги исламского банкинга предлагает банк "Ак Барс", который по соглашению Мурабаха в 2011 году привлек синдицированный кредит на 60 млн. долларов, в 2013 году - 100 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил на начавшемся сегодня в Баку Форуме финансовых инноваций представитель ЗАО Bank Standard Хикмет Алиев.

По словам Х.Алиева, в Азербайджане объем исламского кредитования в 2014 году превысил 120 млн. долларов: "Исламское окно при операторстве Международного банка осуществляет деятельность с августа 2012 года. К концу 2014 года объем активов превысил 300 млн. долларов".

Х.Алиев отметил, что подобное альтернативное финансирование развивается и в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.