В Азербайджане не планируют снижать пенсионный возраст

Вопрос снижения пенсионного возраста в Азербайджане не стоит на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Зяка Мирзаев заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Эта тема появляется в прессе, мы знакомы с подобными публикациями, однако в рамках реформ, которые министерство планирует провести в текущем году, изменение пенсионного возраста не предусмотрено", - отметил он.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане на пенсию выходят в 65 лет. В прошлом году общее число трудовых пенсионеров в стране составило 1 098 651 человек, средняя ежемесячная пенсия составила 543 маната, а пенсия по возрасту - 578 манатов.