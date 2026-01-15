Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане не планируют снижать пенсионный возраст

    Финансы
    15 января, 2026
    • 13:12
    В Азербайджане не планируют снижать пенсионный возраст

    Вопрос снижения пенсионного возраста в Азербайджане не стоит на повестке дня.

    Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Зяка Мирзаев заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    "Эта тема появляется в прессе, мы знакомы с подобными публикациями, однако в рамках реформ, которые министерство планирует провести в текущем году, изменение пенсионного возраста не предусмотрено", - отметил он.

    Напомним, что в настоящее время в Азербайджане на пенсию выходят в 65 лет. В прошлом году общее число трудовых пенсионеров в стране составило 1 098 651 человек, средняя ежемесячная пенсия составила 543 маната, а пенсия по возрасту - 578 манатов.

    пенсионный возраст Азербайджан Зяка Мирзаев
