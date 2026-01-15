В Азербайджане не планируют снижать пенсионный возраст
Финансы
- 15 января, 2026
- 13:12
Вопрос снижения пенсионного возраста в Азербайджане не стоит на повестке дня.
Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Зяка Мирзаев заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года.
"Эта тема появляется в прессе, мы знакомы с подобными публикациями, однако в рамках реформ, которые министерство планирует провести в текущем году, изменение пенсионного возраста не предусмотрено", - отметил он.
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане на пенсию выходят в 65 лет. В прошлом году общее число трудовых пенсионеров в стране составило 1 098 651 человек, средняя ежемесячная пенсия составила 543 маната, а пенсия по возрасту - 578 манатов.
Последние новости
13:50
Армения ожидает решения РФ по восстановлению ж/д к границам с Азербайджаном и ТурциейВнешняя политика
13:50
Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 годуВ регионе
13:37
Россия нанесла новые удары по Украине: обесточены Харьковская и Житомирская областиДругие страны
13:36
В Госкомитете прояснили ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенцаВнутренняя политика
13:28
Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТОВ регионе
13:23
Завтра в Азербайджане осадков не ожидаетсяВнутренняя политика
13:15
В Азербайджане создадут Западный промышленный паркВнутренняя политика
13:12
В Азербайджане не планируют снижать пенсионный возрастФинансы
12:50